Нашвилл, США, , 09:24 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

«Нэшвилл Предаторз» Michael Miller

В составе «Нэшвилла» дубль оформил нападающий Филип Форсберг, ещё по шайбе забросили форвард Таннер Жанно и защитники Роман Йози и Маттиас Экхольм.

В составе «Колорадо» точными бросками отметились форвард Микко Рантанен и российский нападающий Валерий Ничушкин.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 37 очков. «Колорадо» идёт на пятом месте в Западной конференции с 36 очками.

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