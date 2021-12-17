Москва, , 09:23 — REGNUM На портале правительства Москвы mos.ru обновили электронные услуги по предоставлению сведений о кадастровой стоимости недвижимости. Пользоваться стало проще и удобнее, сообщается на портале мэра столицы.

Стоимость жилья nattanan23

По словам заммыра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, модернизированы электронные услуги для москвичей и бизнеса в сфере имущественно-земельных отношений. Нововведения упростят получение информации о кадастровой стоимости объектов и подачу заявлений о ее корректировке.

Стали доступны электронные госуслуги, с помощью которых можно не только получить полную информацию о кадастровой стоимости недвижимости, но и запросить разъяснения о проведенном расчете кадастровой стоимости, направить замечания, если есть сомнения в его правильности, уточнить характеристики объекта.

ИА REGNUM ранее сообщало, в честь юбилея на портале правительства Москвы mos.ru создан специальный проект «10 лет электронным услугам».

Читайте подробнее: На портале mos.ru открыт спецпроект «10 лет электронным услугам»