Москва, 17 декабря, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Субсидию для производства пропилена в размере 7,9 тыс. рублей на тонну предлагает ввести российское Министерство энергетики. Об этом 17 декабря сообщает издание «Коммерсантъ».

Stolica-s.su Субсидии

Уточняется, что потенциальными получателями такой субсидии могут стать заводы компании «Лукойл» в Нижнем Новгороде и Перми, а также компании «Газпром нефть» в Омске и в этом случае они суммарно получат 9 млрд рублей.

Также указывается, что, как считают аналитики, эта субсидия может способствовать увеличению выпуска пропилена на российских НПЗ в четыре раза, до 4 млн тонн в год. При этом отмечается, что Минфин РФ считает такую субсидию избыточной.

Кроме того, добавляется, что на данный момент Минэнерго предлагает субсидию в размере 7,9 тыс. рублей на тонну пропилена, произведенного на установках каталитического крекинга, и альтернативным вариантом в этом случае может быть гибкая субсидия, размер которой зависел бы от разницы между ценой пропилена и полипропилена.

Отметим, пропилен производится как побочный продукт в установках каткрекинга для выпуска бензина из вакуумного газойля (продукта вакуумной перегонки нефти).