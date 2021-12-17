Хабаровск, 17 декабря, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил увеличить в три раза целевой набор в Дальневосточный государственный медицинский университет (ДВГМУ) по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», а ежегодный набор в медицинский колледж — в два раза к 2026 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства регина.

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Проект «Медицинские кадры решают все!» направлен на увеличение числа врачей и средних медицинских работников в поликлиниках.

«Мы все знаем о дефиците медицинских кадров в сельской местности: не хватает терапевтов первичного звена, педиатров. При этом специальности востребованные, конкурс высокий — молодежь готова учиться и лечить потом людей в своих районах. Университет заявку края подтвердил и готов реализовать ее в полном объеме», — рассказал ректор ДВМГУ Константин Жмеренецкий.

По словам губернатора, необходимо не только увеличивать набор, но и закреплять специалистов в государственных медицинских организациях. Для этого требуется поставить цель и достигать ее — ежегодно трудоустраивать в медицинские организации края по 250 выпускников, а также 100 врачей-специалистов после ординатуры.

«Чтобы у молодых ребят была мотивация продолжать трудиться на благо здоровья жителей края, мы должны ежегодно предоставлять по 50 квартир для медицинских работников. Впервые за 10 лет с 2020 года в Хабаровском крае специалисты отрасли получили 74 служебные квартиры», — добавил Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии сохраняется проблема серьезного дефицита медицинских специалистов в городах. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов во время аппаратного совещания. При этом он отметил, что главы районов вместе с главными врачами районных больниц активно включаются в борьбу за кадры в здравоохранении.