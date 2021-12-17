Москва, 17 декабря 2021, 09:21 — REGNUM Более холодный воздух начнёт поступать 17 декабря в Московский регион, сообщает центр погоды «Фобос».
"Сегодня синоптическая ситуация обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать массивы снеговых туч и более прохладный воздух, из-за чего к вечеру образуется гололедица», — говорится в прогнозе.
В столице ожидаются облачная погода, мокрый снег и гололедица. Температура воздуха окажется около нуля градусов, в Подмосковье — от минус двух до плюс двух градусов. Скорость ветра будет достигать девяти метро в секунду.