Москва, 17 декабря, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Более холодный воздух начнёт поступать 17 декабря в Московский регион, сообщает центр погоды «Фобос».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гололедица на дорогах

"Сегодня синоптическая ситуация обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать массивы снеговых туч и более прохладный воздух, из-за чего к вечеру образуется гололедица», — говорится в прогнозе.

В столице ожидаются облачная погода, мокрый снег и гололедица. Температура воздуха окажется около нуля градусов, в Подмосковье — от минус двух до плюс двух градусов. Скорость ветра будет достигать девяти метро в секунду.