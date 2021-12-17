Саратов, , 09:21 — REGNUM В Саратовской области за прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у 350 человек, днем ранее заболели 352 жителя. Общее количество заражений по состоянию на 17 декабря достигло 128 548 случаев. Выздоровели всего 113 360 пациентов, за сутки выписали 591 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Из числа заболевших за прошедший день пневмония диагностирована у 72 пациентов, с признаками ОРВИ — 273 человека, у пяти пациентов бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находятся 1598 человек, на амбулаторном — 8871.

В Саратове за прошедшие сутки выявили 173 случая заражения, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 96 пациентов, до 20 лет — 54 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области вакцинацию против COVID-19 прошли 1,1 млн человек. Полностью закончили иммунизацию 1 млн жителей. Более 31 тыс. человек сделали ревакцинацию от коронавируса.

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