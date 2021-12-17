Ульяновск, , 09:20 — REGNUM В Ульяновской области возобновят проведение спортивных состязаний регионального уровня. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Спортзал Алексей Колчин © ИА REGNUM

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С 17 декабря в области вступает в силу новая редакция указа о введении режима повышенной готовности. Изменения касаются спортивной отрасли. Согласно корректировке, разрешено проводить межрегиональные и региональные спортивные соревнования, но без участия зрителей.

«Решение принято с учётом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе», — говорится в сообщении.

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Напомним, осенью с началом резкого роста заболеваемости ковидом в Ульяновской области отменили все массовые физкультурно-спортивные мероприятия, за исключением федеральных соревнований. 8 ноября в Ульяновской области возобновили работу объекты спорта и физкультуры, но посетителей пускают только при наличии сертификата о вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря разрешено наполнять до 75% залы в кинотеатрах, концертных учреждениях, театрах, а также при проведении всероссийских спортивных соревнований.