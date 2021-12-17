Самара, 17 декабря, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Предприятиям общественного питания разрешили работать до 1:00 ночи в Самарской области. Соответствующее постановление главы региона опубликовано на сайте областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кухня ресторана

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Согласно документу, заведениям общественного питания запрещено принимать посетителей с 1:00 до 6:00 по местному времени. В это время им можно работать навынос и в режиме доставки.

Ранее предприятия общественного питания в Самарской области могли принимать посетителей до 23:00.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в качестве поддержки за нерабочие дни предприниматели получили свыше 770 миллионов рублей.