Ростов-на-Дону, 17 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону жильцов многоквартирного дома эвакуировали из-за пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 17 декабря.

Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области Пожар

Сообщение о возгорании в доме на улице Комарова в экстренные службы поступило примерно в 8:14 мск. Огонь вспыхнул в одной из квартир девятиэтажного дома. Спасатели эвакуировали десять человек.

Около получаса понадобилось огнеборцам, чтобы потушить пожар. Площадь возгорания составила 15 кв. метров. На месте происшествия работали 29 человек и девять единиц техники.