Тампа, США, , 09:19 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Андрей Василевский (сс) Michael Miller

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Алекс Киллорн и Виктор Хедман. Российский вратарь Андрей Василевский отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.

В составе «Оттавы» точным броском отметился защитник Тома Шабо.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 42 очка. «Оттава» идёт на 15-м месте в Восточной конференции с 19 очками.

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