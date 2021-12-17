Нью-Йорк, США, 17 декабря 2021, 09:18 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 16 декабря снижением. Nasdaq потерял больше приобретения предшествующего дня, остальные индексы сохранили значительную часть от роста накануне.

Фондовая биржа
Фондовая биржа
geralt

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на символические 29,79 пункта (0,08%), до уровня 35 897,64 пункта. S&P 500 подешевел больше — на 41,18 пункта (0,87%), до уровня 4668,67 пункта. Nasdaq к завершению дня упал на 384,70 пункта (2,47%), до уровня 15 180,43 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,51 (2,13%), до уровня $72,38 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 15 декабря ростом на фоне ожидаемых результатов заседания ФРС.

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