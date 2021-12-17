Нью-Йорк, США, , 09:18 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 16 декабря снижением. Nasdaq потерял больше приобретения предшествующего дня, остальные индексы сохранили значительную часть от роста накануне.

Фондовая биржа geralt

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на символические 29,79 пункта (0,08%), до уровня 35 897,64 пункта. S&P 500 подешевел больше — на 41,18 пункта (0,87%), до уровня 4668,67 пункта. Nasdaq к завершению дня упал на 384,70 пункта (2,47%), до уровня 15 180,43 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,51 (2,13%), до уровня $72,38 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 15 декабря ростом на фоне ожидаемых результатов заседания ФРС.

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