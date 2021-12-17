Варшава, , 09:17 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Польши внедряет систему, которая позволит потребителям быстро проверять качество продуктов питания. Продукты получат цифровые документы качества. Об этом журналистам Polskie Radio сообщил замминистра сельского хозяйства республики Хенрик Ковальчик.

Продукты питания Admoblkaluga.ru

«Именно отраслевые организации выдвинули инициативу давать так называемые продовольственные паспорта, чтобы потребители сознательно подходили к покупкам, чтобы качество продуктов можно было проверить, удостовериться в правильности выбора. Это очень важное задание, и в его выполнение включились учреждения, занимающиеся финансированием, а также контролем качества продовольствия», — пояснил Ковальчик.

Продовольственные паспорта будет вводить государственный исследовательский центр «Научная и университетская компьютерная сеть».