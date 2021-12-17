Сент-Пол, США, , 09:14 — REGNUM «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Кирилл Капризов Алексей Колчин © ИА REGNUM

В составе «Миннесоты» шайбу забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Также отличился Джон Меррилл защитник Джон Меррилл, забивший после передачи российского защитника Дмитрия Куликова.

В составе «Баффало» точными бросками отметились форвард Дилан Козенс и защитник Марк Писик.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Баффало». Решающий бросок исполнил нападающий Тейдж Томпсон.

На сегодняшний день «Баффало» занимает 13-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 24 очка. «Миннесота» идёт на первом месте в Западной конференции с 40 очками.

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