Канберра, 17 декабря, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Полиция австралийского штата Тасмания с согласия родителей опубликовала фотографии и раскрыла имена всех жертв трагедии 16 декабря, когда в одной из школ Девонпорта погибли пятеро детей. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Katrina_S Батут

Напомним, что дети погибли, прыгая на батуте. В результате мощного порыва ветра надувной замок подбросило в воздух, после чего школьники упали с 10-метровой высоты.

Одному из погибших было 11 лет. Всем остальным жертвам трагедии было по 12. В настоящее время еще четыре ребенка борются за свои жизни в реанимации.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон принес слова соболезнования пострадавшим семьям.