Канберра, , 09:35 — REGNUM По словам главного санитарного врача Австралии Пола Келли, никаких дальнейших изменений во временной интервал между второй дозой вакцины COVID-19 и получение третьего компонента вноситься не будет. Об этом он заявил 17 декабря в ходе общения с журналистами, передает телеканал Nine News.

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Келли объявил, что никаких дальнейших изменений не ожидается, поскольку более короткий интервал между второй и третьей дозой вакцины снижает эффективность прививки. Он также попросил медиков и администрации больниц быть «гибкими» при назначении граждан на ревакцинацию:

«Если до ревакцинации по прошествии пять месяцев после получения второго компонента остается одна-две недели, то ничего страшного».

Напомним, что 16 декабря премьер-министр Скотт Моррисон неожиданно для всех заявил, что временной интервал между второй и третьей дозами в Австралии пересматривается «каждую неделю».

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