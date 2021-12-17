Иркутск, 17 декабря, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 17 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6794 человека, причём 26 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 149 501 (+588 за сутки). Госпитализированы 3816 (79 за сутки). В то же время излечился 119 691 пациент (+643 за сутки).

Ещё 569 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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