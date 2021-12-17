Волгодонск, Ростовская область, , 09:11 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор бывшему заместителю главы администрации Волгодонска, получившему крупную взятку. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что чиновник с 2018 года по 2020 год частями получил взятку, сумма которой превысила 4,8 млн рублей. В обмен он пообещал подчинённому покровительство по службе.

Суд назначил экс-чиновнику шесть лет колонии строгого режима с выплатой штрафа. Приговор в законную силу пока не вступил.