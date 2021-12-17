Грозный, 17 декабря, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Чечне установлен новый мировой рекорд по отжиманиям от пола среди детей в возрасте восьми лет. На этот раз рекордсменом стал восьмилетний Дени Исмаилов. В течение 6 часов и 43 минут он отжался от пола 12 021 раз, пишет ИА «Чечня Сегодня».

Чемпион чемпионов

Тренировал юного спортсмена его отец Мухамад Исмаилов. По его словам, мальчик начал заниматься с пяти лет. В настоящее время, как отметили специалисты, он достиг высокого мастерства исполнения упражнений.

«Его техника настолько чиста, насколько возможно в исполнении данного упражнения в таком количестве. В Чеченской Республике очень много рекордов установлено, причем разнообразных, не только среди детей. Этот рекорд меня удивил», — заявил журналистам главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Напомним, три года назад пятилетний житель ЧечниРахим Куриев установил мировой рекорд, отжавшись за 2,5 часа 3202 раза.

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