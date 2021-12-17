Киев, 17 декабря, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Нынешним властям Украины необходимы четкие ответы на вопросы о вступлении страны в НАТО и Евросоюз, однако она их не получает. Об этом 17 декабря заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

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"Мы давно придерживаемся позиции, что интеграция и в Европейский союз, и в НАТО не может быть бесконечным процессом, поэтому, вопреки всем достижениям в обоих направлениях — а это был очень успешный год и для европейской интеграции, и для евроатлантической — мы хотим иметь четкость», — сказал он.

Также глава МИД Украины отметил, что власти страны подняли этот вопрос в преддверии важного саммит НАТО в Мадриде, который пройдет в 2022 году и на котором, как считает Кулеба, будет определяться курс дальнейшего развития альянса.

«Мы понимали, что четкого ответа мы не получим, но этот вопрос надо поднимать, и именно это мы делаем», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине в войне с Россией придётся пожертвовать огромным количеством жизней.