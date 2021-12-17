Владивосток, 17 декабря, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Приморье в 2021 году благодаря работе комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД устранили 20 очагов аварийности на дорогах. Всего в крае установлено 87 видеокамер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Камеры на дорогах

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Более безопасными стали дороги во Владивостоке, Артеме и Шкотовском районе.

«Обеспечен, прежде всего, контроль скоростного режима, выезда на полосу встречного движения. Благодаря комплексам автоматической фотовидеофиксации нарушений удалось привлечь внимание водителей и дисциплинировать их, тем самым снизить аварийность», — пояснили в департаменте по координации правоохранительной деятельности

Всего же за 11 месяцев 2021 года система автоматической фиксации в Приморье выявила 1 210 265 фактов нарушений ПДД.

Специалисты добавили, что за последние годы в рамках краевой программы «Безопасный край» увеличено количество комплексов фиксации нарушений: в 2019 году их было чуть более 60.

Как сообщало ИА REGNUM, российские автомобилисты перестали получать от ГИБДД штрафы за превышение средней скорости.