Канберра, 17 декабря, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Ровно 54 года назад, 17 декабря 1967 года, 17-й премьер-министр Австралии Гарольд Холт пропал без вести во время купания около Портси, штат Виктория. С тех пор он считается погибшим, несмотря на то, что его тело так и не было найдено. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Олег Кугаев Волны побережья Австралии

17-й премьер-министр Австралии был заядлым любителем подводной охоты и в день исчезновения был на пляже с друзьями. За несколько дней до инцидента его осмотрел врач, который посоветовал не перенапрягаться.

В день его смерти газета The Australian напечатала статью под заголовком «Премьер-министру посоветовал меньше плавать».

Однако Холт не послушался совета медика и решил искупаться несмотря на высокие волны. После того, как он исчез из вида, компания в которой он находился, забила тревогу, вскоре после чего на место прибыли десятки спасателей, медиков и спецназовцев ВМС. Тело премьер-министра так и не нашли, что привело к появлению различных слухов и теорий заговора.