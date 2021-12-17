Содружество Пуэрто-Рико, , 09:08 — REGNUM Организаторы 70-го международного конкурса красоты «Мисс Мира», финал которого должен был пройти в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане, перенесли дату проведения мероприятия из-за ситуации с коронавирусом в стране. Об этом представители оргкомитета сообщили 16 декабря на его странице в Facebook.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что мероприятие будет проведено в течение следующих 90 дней. Изначально финал 70-го конкурса «Мисс Мира» должен был пройти в конце 2020 года, но его отложили из-за пандемии. В мероприятии участвуют представительницы 98 стран, что является наименьшим показателем за последние 19 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Израиле состоялся финал 70-го конкурса международного конкурса красоты «Мисс Вселенная». Победу в нем одержала представительница Индии Харназ Сандху.

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