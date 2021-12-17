Сидней, Австралия, , 09:30 — REGNUM В Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) зафиксирован еще один значительный скачок числа новых случаев COVID-19, после того как за последние сутки в штате зарегистрировано 2213 новых случаев заболевания. Об этом 17 декабря сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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В настоящее время в больницах лечение от COVID-19 получают 215 пациентов, в реанимации находятся 24 человека. По состоянию на 17 декабря в штате обнаружено 185 случаев заражения «Омикроном».

В то же время, выступая на пресс-конференции премьер-министр штата Доминик Перротте пообещал, что правительство штата не будет вводить локдаун в Новом Южном Уэльсе перед Рождеством:

«Сейчас не время делать резкие движения и вводить локдауны».

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