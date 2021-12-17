Петропавловск-Камчатский, , 09:07 — REGNUM В ходе своего первого послания региональным органам власти 16 декабря губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил 2022 год годом культуры коренных малочисленных народов севера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В 2022 году исполняется 325 лет с момента присоединения Камчатки к территории России. В августе в регионе состоится фестиваль «Камчатка — Россия — Мир».

«Цель фестиваля — сохранение и популяризация Камчатки как региона, обладающего не только уникальным природным, но и культурно-историческим наследием. В рамках этого фестиваля мы расскажем участникам, как Камчатка развивалась ранее, как она была интегрирована в развитие России, какую роль регион играет в развитии мировых процессов. Эта идея очень важна, и её нужно продвигать», — отметил Солодов.

Также на Камчатке на 2022 год запланировали проведение шестого Межрегионального фестиваля творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники», краевого кочующего фестиваля традиционных ремесел и народных художественных промыслов коренных малочисленных народов края «Мастера земли Уйкоаль», гастрономического фестиваля «Экологическая кухня северных народов Камчатки», традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия».

Как сообщало ИА REGNUM, представители коренных малочисленных народов севера, проживающие в Хабаровском крае, получат по 10 кг рыбы лососевых пород. Такое решение приняли в правительства региона.