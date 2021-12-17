Вашингтон, , 09:07 — REGNUM В США запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с партией из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки Starlink перенесен с 17 на 18 декабря, сообщается на сайте Space Launch Now.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Запуск должен был состояться в 04:24 по времени Восточного побережья США (12:24 мск) со стартового комплекса на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Как сообщало ИА REGNUM, спутники Starlink предназначены для обеспечения доступа в интернет. Компания SpaceX планирует запустить 11 тыс. спутников. На настоящий момент на орбиту Земли выведено уже около 1,9 тыс. спутников.

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