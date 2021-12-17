Таллин, 17 декабря, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили на саммите «Восточного партнёрства» в Брюсселе напомнила о скандале в связи с прослушкой в Грузии ряда общественных и политических деятелей. Об этом 16 декабря сообщает эстонская газета Eesti Päevaleht.

Прослушка

Среди опубликованных аудиозаписей есть те, в которых говорится в том числе о слежке за иностранными дипломатами, аккредитованными в Грузии. Каллас потребовала отчёта о расследовании по этому делу.

«Совершенно неприемлемо, что вы нас прослушиваете. Мы ваши друзья, не говорим ничего плохого за вашей спиной. Так не делается», — сказала эстонский премьер-министр.

По данным журналистов, Гарибашвили сообщил, что следствие продолжается. Вопрос о том, насколько оно продвинулось, он проигнорировал.

Напомним, в сентябре в интернет были выложены тысячи аудиозаписей якобы тайной слежки за высокопоставленными священнослужителями Грузинской православной церкуи, а также за политиками и журналистами, с которыми те общались. Среди записей есть разговоры с иностранными дипломатами. К материалам приложено сообщение, в котором говорится, что наблюдения якобы осуществляли сотрудники Службы государственной безопасности Грузии.