Сидней, Австралия, , 09:27 — REGNUM В правительстве самого густонаселенного штата Австралии Новый Южный Уэльс 17 декабря объявили о покупки 194 гектаров «первоклассных мест обитания коал» в рамках совместной инициативы с организацией по спасению диких животных Koala Conservation Australia. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Коала

Земли находятся рядом с природным заповедником озера Иннес, к юго-западу от Порт-Маккуори. Покупка угодий является частью миссии, направленной на то, чтобы к 2050 году удвоить популяцию сумчатых в штате.

Популяция коал в Новом Южном Уэльсе резко сократилась после лесных пожаров 2019—2020 годах, и некоторые ученые предупреждают, что к 2050 году они вымрут.

В свою очередь главный казначей, а по совместительству и министр окружающей среды Нового Южного Уэльса Мэтт Кин заявил, что покупка земли защитит основные места обитания коал в районе Порт-Маккуори.