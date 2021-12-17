Уфа, 17 декабря, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Порядка 15 автомобилей получили механические повреждения в результате трёх автоавариях на автодороге в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Schekinov Alexey Victorovich ДТП

Сообщается, что утром 17 декабря на автотрассе Уфа — Оренбург зафиксировано три дорожно-транспортных происшествия, которые произошли на участке дороги от остановки общественного транспорта «Кафе Отдых» до «Металлобазы».

Отмечается, что в этих ДТП получили механические повреждения порядка 15 автотранспортных средств. Движение на этом участке дороге затруднено.

«Известно, что аварии произошли в условиях дождя», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии автомобиль застрял в заснеженном поле.