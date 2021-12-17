Мельбурн, Австралия, , 09:24 — REGNUM Вечером 15 декабря Дэниэл Эндрюс, премьер-министр второго по численности населения штата Австралии Виктория, вместе со своей супругой посетил вечеринку по случаю празднования 50-летия одного из знакомых, после чего он был уведомлен о необходимости пройти ПЦР-тестирования и самоизолироваться до момента получения результата. 17 декабря Эндрюс и его супруга узнали результаты тестов, передает телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Результаты тестов супругов оказались отрицательными, поэтому в настоящее время они не находятся на карантине. Согласно правилам, установленным правительством Виктории, лица, контактировавшие с носителями коронавируса, должны сдать ПЦР-тест и находиться на карантине до получения результата. Если они вносятся в список социальных контактов человека, заразившегося «Омикроном», то срок самоизоляции составляет семь календарных дней.

В настоящее время Эндрюс продолжает отдыхать в отпуске, в который он ушел несколько дней назад.

Журналисты также сообщают, что за последние сутки эпидемиологическая ситуация в Виктории заметно ухудшилась.

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