Москва, 17 декабря, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Создание платежного союза России и Китая будет очень кстати для двух стран, а также для вовлечения в новую платёжную систему стран ЕАЭС, активно торгующим с восточным соседом, заявил корреспонденту ИА REGNUM владелец бренда MukaMuka Дмитрий Кочетков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Китай активно продвигает цифровой юань, снижая статус доллара, как видно последнее время.

Взаимоотношения России и Китая улучшаются с каждым годом, это можно увидеть на примере растущего экспорта сельхозпродукции из РФ в Китай. А это очень перспективное направление.

Россия может нарастить экспорт сельхозпродукции в Китай до 80 млрд долларов в ближайшие 10 лет.

Банком России и Народным банком Китая может быть создана отдельная система платежей, подконтрольная этим двум центробанкам. Через эту систему могут идти расчеты между странами. Это будет такой «мини-SWIFT».

Финансовое сотрудничество между странами привлечет больше российских экспортеров на китайский рынок. Особенно многообещающие возможности сегодня у сельхозпроизводителей», — считает эксперт.

ИА REGNUM ранее сообщало, Россия и Китай всё чаще стараются работать с помощью собственных платёжных систем вместо международной банковской системы SWIFT, которая может стать инструментом санкций.

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