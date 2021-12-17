Канберра, , 09:18 — REGNUM С 28 декабря Южная Австралия перейдет к следующему этапу снятия ковид-ограничений. Об этом 17 декабря сообщил премьер-министр штата Стивен Маршалл, который обосновал послабления тем, что к этому времени 90% местного населения будут привиты от COVID-19 двумя компонентами, передает телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Полностью вакцинированным гражданам будет разрешено принимать пищу и напитки в барах и ресторанах стоя, они также смогут танцевать в клубах. Однако требование о 75-процентной заведений по-прежнему останется в силе.

Однако в местах, все посетители которых сидят, ограничение по плотности полностью снимается. Это относится к театрам, кинозалам, некоторым ресторанам.

Карантин для прибывающих в Южную Австралию из-за границы лиц будет сокращен до 72 часов с 28 декабря. Непривитые граждане будут сидеть на карантине 14 дней.

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