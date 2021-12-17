Якутск, 17 декабря, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В посёлке Золотинка, селе Иенгра (Нерюнгринский район) и городе Олёкминск возникли перебои с теплоснабжением. Температура воздуха в квартирах жителей этих населённых пунктов не превышает 15 градусов, сообщило 17 декабря News.Ykt.ru. Прокуратура проводит проверку.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

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По информации издания, котельные Иенгры и Золотинки вынуждены топить некачественным углём, поэтому температура в теплоносителях ниже необходимой. В котельной Олёкминска сломались два котла из пяти, сообщил замглавы Олёкминского района Николай Кузнецов.

«Котлы с большим износом — периодически, поэтапно выходят из строя, поэтому производятся ремонтные сварочные работы. Эффект КПД не могут выдать, насосная группа работает, а теплоноситель на выходе из котельной не может нагнать необходимую температуру», — пояснил он.

Прокуратура намерена оценить, не нарушены ли права людей и соблюдается ли в этих ситуациях законодательство, регламентирующее теплоснабжение жилых домов в период отопительного сезона. В планах у надзорного ведомства также выяснить, были ли выполнены обязательства органов власти по поставке качественного угля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии возросло количество аварийных и плановых отключений электричества, которые происходят во время отопительного сезона. В связи с этим первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников констатировал, что к качеству работы «Якутскэнерго» есть претензии.