Ташкент, , 09:02 — REGNUM В Узбекистане планируется разрешить частные пункты обмена валют, соответствующий проект постановления президента страны выставлен на общественное обсуждение.

Как сообщает Подробно. уз, данное решение принято властями Узбекистана на основе успешного опыта зарубежных стран, а также для того, чтобы пресечь нелегальную торговлю валютой и предоставить населению качественные услуги по обмену валюты 24 часа 7 дней в неделю.

«В рамках документа, Минфин, Центробанк и Минэкономразвития Узбекистана должны в 2022 году разработать пакет нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность частных пунктов обмены валюты», говорится в публикации.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в настоящее время обмен валюты в Узбекистане осуществляется только в обменных пунктах коммерческих банков страны.