Канберра, , 09:14 — REGNUM В час ночи по местному времени 18 декабря в третьем по численности населения штате Австралии Квинсленд будет введен масочный режим. Это произошло на фоне роста случаев COVID-19, число которых за прошедшие сутки (по состоянию на 17 декабря) составило 20, передает телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из 20 человек 16 заразились коронавирусом на территории Квинсленда. Остальные четыре человека заразились за границей и в настоящее время находятся на карантине.

О введении масочного режима на пресс-конференции заявила премьер-министр Квинсленда Анастейша Палащук. Маски будут обязательными в непродовольственных и продуктовых магазинах, но не будут требоваться на улице или в кафе и ресторанах.

Палащук объяснила, что для кафе и ресторанов было сделано исключение, поскольку с 17 декабря все посетители предъявляют на входе QR-коды.

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