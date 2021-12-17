Москва, 17 декабря, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Самолет ВВС США Е-8С, используемый для обнаружения, сопровождения и целеуказания различного рода направлений несколько часов назад был замечен на небольшом расстоянии от Керченского моста. Об этом 17 декабря сообщает портал Avia.Pro.

United States Air Force Самолёт-разведчик Е-8С

Уточняется, что указанный американский военный самолет также используется для наведения на цели натовских ракет.

Кроме того, отмечается, что Е-8С, выполнял полёт около входа в Керченский пролив и добавляется, что это «вызывает очень серьёзные опасения».

При этом также указывается, что полет американского военного борта был сравнительно непродолжительным и на данный момент неясно, были ли это так и запланировано, или его полет был прерван вылетевшими на перехват российские истребителями.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден могут провести еще одни переговоры до конца текущего года.