Самолёт целеуказания ВВС США замечен в районе Керченского пролива
Москва, 17 декабря, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Самолет ВВС США Е-8С, используемый для обнаружения, сопровождения и целеуказания различного рода направлений несколько часов назад был замечен на небольшом расстоянии от Керченского моста. Об этом 17 декабря сообщает портал Avia.Pro.
Уточняется, что указанный американский военный самолет также используется для наведения на цели натовских ракет.
Кроме того, отмечается, что Е-8С, выполнял полёт около входа в Керченский пролив и добавляется, что это «вызывает очень серьёзные опасения».
При этом также указывается, что полет американского военного борта был сравнительно непродолжительным и на данный момент неясно, были ли это так и запланировано, или его полет был прерван вылетевшими на перехват российские истребителями.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден могут провести еще одни переговоры до конца текущего года.