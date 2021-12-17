Нью-Йорк, США, , 08:59 — REGNUM Проблема энергоснабжения Крыма, несмотря на препятствия со стороны Украины, успешно решена, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.

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По его словам, в ответ на энергетическую блокаду Крыма Киевом в 2015 году были оперативно налажены временные схемы электроснабжения полуострова. Так, были завезены сотни мобильных генераторов повышенной мощности, через Керченский пролив был создан «энергомост» и парный магистральный газопровод.

«К настоящему времени проблема энергоснабжения Крыма успешно решена», — сказал он на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Глава комитета по законодательству парламента Крыма Сергей Трофимов заявил о намерении наказать организаторов водной блокады полуострова.

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