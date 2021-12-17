Чебоксары, 17 декабря 2021, 08:58 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев предложил продлить школьные каникулы, чтобы улучшить эпидемическую ситуацию и дать возможность развести потоки в образовательных учреждениях при проведении новогодних праздников. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее поручение он дал 17 декабря.
Данный вопрос был поднят на очередном заседании оперативного штаба. Руководитель республики обратил внимание на то, что в ряде регионов приняли решение о продлении школьных каникул.
Глава Чувашии предложил отправить детей на каникулы не 31 декабря, как планировалось, а досрочно, чтобы снизить заболеваемость ОРВИ и ковидом, а также «за счёт этого растянуть проведение новогодних праздников» в школах и детских садах:
Когда именно школьников могут отправить на каникулы, не сообщалось. Данный вопрос будет решаться «в рабочем порядке».
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