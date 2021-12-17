Чебоксары, , 08:58 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев предложил продлить школьные каникулы, чтобы улучшить эпидемическую ситуацию и дать возможность развести потоки в образовательных учреждениях при проведении новогодних праздников. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее поручение он дал 17 декабря.

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Данный вопрос был поднят на очередном заседании оперативного штаба. Руководитель республики обратил внимание на то, что в ряде регионов приняли решение о продлении школьных каникул.

«Прошу тоже рассмотреть этот вопрос и по возможности не в ущерб образовательной программе продлить школьные каникулы», — обратился Олег Николаев к министру образования Дмитрию Захарову.

Глава Чувашии предложил отправить детей на каникулы не 31 декабря, как планировалось, а досрочно, чтобы снизить заболеваемость ОРВИ и ковидом, а также «за счёт этого растянуть проведение новогодних праздников» в школах и детских садах:

«И развести эти мероприятия по классам и заведениям».

Когда именно школьников могут отправить на каникулы, не сообщалось. Данный вопрос будет решаться «в рабочем порядке».

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