Донецк, , 08:57 — REGNUM МИД ДНР в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе не считает целесообразным своё участие во внеочередной встрече 17 декабря. Об этом сообщила глава ведомства Наталья Никонорова. Внимательно изучив очередную версию проекта заявления от украинской стороны, предложенную для принятия, Донецк констатировал: в тексте нет абсолютно никаких новшеств: «новый» проект заявления ничем не отличается от прошлого по существу тех самых ключевых, принципиальных вопросов, которые были вшиты в исходные предложения Донбасса.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Главным камнем преткновения остается наше прямое взаимодействие с Украиной в целях оперативного предотвращения нарушений перемирия через СЦКК в действующем составе (Киев, Донецк, Луганск). Отказавшись от этой изначально согласованной идеи, представители Киева внесли абсолютно нереалистичное и нежизнеспособное предложение в течение одного дня радикально реформировать действующий состав СЦКК путем ввода в него представителей ОБСЕ и нормандской четверки в лице Франции, Германии и России, в том числе для исполнения функций некоего «третейского судьи» для «верификации» нарушений режима прекращения огня», — пояснила Наталья Никонорова.

При этом, по её словам, на обоснованное замечание ДНР о том, что такая «реформа» полностью нивелирует первоочередную задачу СЦКК (прямое взаимодействие воюющих сторон на местах для оперативного прекращения нарушений и предотвращения возникновения новых), Киев не может ответить хоть сколько-нибудь внятно и аргументировано.

«Также остается неурегулированным вопрос дезавуирования сделанных ранее публичных заявлений командования ВСУ о разрешении солдатам открывать огонь на местах без согласования и применять боевые БПЛА, что полностью противоречит требованиям подписанных Украиной Мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года.

Кроме того, уже более двух месяцев незаконно удерживается наблюдатель ЛНР в СЦКК, освобождение которого могло бы стать своего рода жестом политической воли официального Киева в контексте выполнения им своих обязательств и служило бы доказательством реальных мирных намерений украинской стороны, которые они так эпатажно и настойчиво декларируют в переговорах и, когда им это выгодно, в публичном пространстве», — подчеркнула глава МИД ДНР.

По словам Натальи Никоноровой, все эти «новые инициативы» уже обсуждались на внеочередном заседании Контактной группы.

«В свете имеющейся позиции Украины глубоко убеждены, что нет никакого смысла проводить встречу ради встречи и удовлетворения жажды Киева к созданию эффектов бурной деятельности. Однако мы все еще ожидаем, что либо от украинской стороны поступят предложения с более реалистичным подходом к имеющимся проблемам, либо она проявит свою волю рассмотреть исходные конкретные предложения Республик», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел ЛНР, полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего тоже заявил, что не видит смысла в во внеочередной встрече:

«Вывод один: позиция Украины не изменилась. Ее цель все также состоит в продавливании подписания очередного пустого политического заявления и использовании его в очередной пиар-акции а-ля «Киев стремится к миру», не принимая при этом на себя реальных обязательств по возвращению к соблюдению режима прекращения огня, полноценному обеспечению реализации Мер по его усилению и запуску действенного координационного механизма».

В своем стремлении отказаться от выполнения Минских соглашений Украина проворачивает очередную «хитроумную» провокацию в Донбассе: постоянно нарушая режим прекращения огня и наращивая вооружение у границ республики, предпринимает очередные попытки «пропиариться» на теме своего «стремления к миру».

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