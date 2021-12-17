Джакарта, 17 декабря, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Мааруф Амин надеется, что туризм на Бали удастся восстановить уже в январе 2022 года, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Бали

«В соответствии с ожиданиями предпринимателей, в январе 2022 года мы надеемся, что туризм на Бали восстановится», — заявил Мааруф Амин.

По его словам, для восстановления туристического сектора необходимо выполнить определенные условия, а именно приверженность центрального и регионального правительств обеспечению безопасности Бали от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 213 случаев заражения коронавирусом.