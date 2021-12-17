Магадан, , 08:58 — REGNUM Подросток в Магадане позвонил в оперативные службы и сообщил об угрозе террористического характера, написали региональные СМИ.

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Несовершеннолетний сказал, что готовится взрыв в здании технопарка «Кванториум». На место выехали сотрудники силовых ведомств и МЧС. Взрывчатых веществ и взрывных устройств ни в здании, ни на территории учреждения не обнаружили.

В отношении родителей лжетеррориста составлен протокол.

«За ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено до десяти лет лишения свободы», — пояснила представитель пресс-службы Управления ФСБ России по Магаданской области Надежда Белокопытова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске студент Дальневосточного государственного университета путей сообщения грозил подорвать здание учебного учреждения.