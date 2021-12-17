В Магадане подросток сообщил о готовящемся теракте в технопарке
Магадан, 17 декабря, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Подросток в Магадане позвонил в оперативные службы и сообщил об угрозе террористического характера, написали региональные СМИ.
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Несовершеннолетний сказал, что готовится взрыв в здании технопарка «Кванториум». На место выехали сотрудники силовых ведомств и МЧС. Взрывчатых веществ и взрывных устройств ни в здании, ни на территории учреждения не обнаружили.
В отношении родителей лжетеррориста составлен протокол.
«За ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено до десяти лет лишения свободы», — пояснила представитель пресс-службы Управления ФСБ России по Магаданской области Надежда Белокопытова.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске студент Дальневосточного государственного университета путей сообщения грозил подорвать здание учебного учреждения.