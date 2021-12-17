Ташкент, , 08:55 — REGNUM В городе Худжанде на протяжении трех дней на маршруты не выходят рейсовые автобусы в связи с дефицитом дизтоплива в городе, но эта проблема почти решена.

Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на директора ГУП «Общественный транспорт города Худжанд» Музаффара Рахимходжаева.

«Планируется, что 17 декабря или завтра 40 автобусов начнут курсировать на трех линиях города», говорится в сообщении.

По словам Рахимходжаева, причиной остановки стала ситуация с нехваткой топлива, «но мы уже договорились с топливными компаниями и сегодня или завтра автобусы выйдут на работу».

«Топливо мы покупаем со счет бюджета местного управления», отметил чиновник, признав при этом, у что у предприятия есть долги перед поставщиками.

«Долги остались от предыдущих руководителей ГУП «Общественного транспорта города Худжанда», добавил Рахимходжаев.