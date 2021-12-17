Уфа, 17 декабря, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Более 230 человек эвакуировали из-за пожара в квартире жилого дома в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

38.mchs.gov.ru Пожар в пятиэтажном доме Ангарска

Ночью 16 декабря спасатели г. Мелеуза получили информацию о пожаре в жилом многоквартирном пятиэтажном доме по улице 31 микрорайон.

Прибыв на место происшествия, они установили, что огонь бушует в однокомнатной квартире на первом этаже, при этом в подъезде фиксируется сильное задымление. Спасатели срочно начали эвакуировать людей из здания.

«Так из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано 239 человек, в том числе 34 ребёнка», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что во время борьбы с огнем сотрудники спасательного ведомства обнаружили тело мужчины, личность которого устанавливается. Еще одни мужчина 1985 года рождения был доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии.

Спасатели быстро справились с огнем на площади 20 кв. метров. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в сгоревшем доме обнаружено тело мужчины.