Сухум, , 08:51 — REGNUM Члены правительства Абхазии в ходе заседания в 16 декабря дали согласие министерству экономики республики на создание государственного предприятия «Абхазские авиалинии». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Сухумский аэропорт Alex Alex Lep

«Далее профильным ведомством будет сформирован уставной фонд учреждения для реализации проекта по восстановлению воздушного сообщения республики с городами России», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в Сухуме начались работы по восстановлению аэропорта, который не функционирует с 1993 года. Российские сапёры очистили его территорию от оставшихся с войны с Грузией взрывных устройств.

Напомним, президент Абхазии Аслан Бжания заявил о необходимости восстановить авиасообщение с Россией к 2024 году.