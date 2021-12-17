Ставрополь, , 08:50 — REGNUM В Ставропольском крае попали под уголовное преследование сотрудник службы судебных приставов в Кисловодске и помощник мирового судьи. Их уличили во взяточничестве и возбудили уголовное дело, сообщили 17 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как стало известно из материалов дела, в мае 2021 года экс-помощник мирового судьи предложила старшему судебному приставу Кисловодского городского отдела за взятку закрыть исполнительное производство, открытое в отношении её знакомой. Сумма, подлежащая взысканию, превышала 2,7 млн рублей, сумма взятки составляла 300 тыс. рублей.

Сотрудница отдела судебных приставов ФССП согласилась с предложением. Однако в октябре 2021 года при передаче денежных средств помощнику судьи, ту задержали с поличным. Как сообщили в СКР по региону, мероприятие проводили в рамках оперативных действий сотрудники управления ФСБ.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Покушение на получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве».

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