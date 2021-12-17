Пенза, 17 декабря, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией умерли 14 человек. По состоянию на 17 декабря количество летальных исходов от COVID-19 достигло 4488 случаев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Выписали по выздоровлении за прошедшие 24 часа 593 человека, днём ранее больничный закрыли 574 пациента, всего с начала пандемии выздоровели 74 365 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области от гриппа привито более 660 тыс. человек, или около 52% от населения области. Для достижения стойкого коллективного иммунитета против гриппа необходимо привить 60% жителей региона.

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