Тюмень, , 08:50 — REGNUM В Тюменской области продолжает снижаться заболеваемость COVID-19. Об этом сообщает руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За 49-ю неделю 2021 года показатель заболеваемости COVID-19 уменьшился на 2% по сравнению с 48-й неделей. По данным на 16 декабря суточный показатель заболеваемости — 19,6 на 100 тысяч населения. Стабилизация заболеваемости COVID-19 отмечается в регионе на протяжении уже шести недель», — отметила Галина Шарухо.

По итогам недели заболеваемость COVID-19 среди взрослого населения уменьшилась на 2%, среди детей — на 1,2%, в то же время она увеличилась среди школьников, добавила главный санитарный врач региона.