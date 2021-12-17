Чебоксары, 17 декабря, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В условиях пандемии коронавируса в Чувашии наблюдается «положительная тенденция», но важно её удержать. В то же время есть два «тревожащих фактора». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 декабря заявил на заседании оперативного штаба глава республики Олег Николаев.

Cap.ru Олег Николаев

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Открывая обсуждение, руководитель республики выразил надежду на то, что в Чувашии удастся сохранить «положительную тенденцию», тогда данное заседание оперативного штаба станет последним в 2021 году и не придётся принимать «дополнительные решения». Это произойдёт в том случае, если «будем иметь понятный и логично протекающий процесс».

В то же Олег Николаев подчеркнул, что «если вдруг будут происходить неординарные ситуации», то придётся собирать заседание штаба.

«Та ситуация, которая развивается, конечно, вселяет надежду», — сказал глава Чувашии.

При этом он выразил обеспокоенность высоким уровнем вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом.

«Это, естественно, тревожащий фактор. Второй тревожащий фактор: всё больше регионов выявляет штамм «Омикрон», — отметил Олег Николаев, подчеркнув, что данные факторы «требует особого внимания».

В связи с этим глава республики призвал население соблюдать все санитарно-эпидемические требования, чтобы удержать ситуацию и не допустить ухудшения обстановки.