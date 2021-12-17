Брюссель, 17 декабря, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Трансатлантические отношения и сотрудничество Евросоюза и Североатлантического альянса (НАТО) являются залогом их общей безопасности. Об этом говорится в обнародованном 17 декабря итоговом заявлении саммита ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Трансатлантические отношения и сотрудничество ЕС и НАТО играют ключевую роль для нашей общей безопасности», — говорится в разделе документа, который посвящен развитию стратегической автономии ЕС.

Также в нем указывается, что более сильный и выстраивающий свою автономную систему безопасности и обороны Евросоюз «внесет позитивный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность и дополнит НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Центр передового опыта НАТО планирует определить эффективность своего влияния на Россию посредством информационных технологий.